Reportage – Un trolleybus «vintage» a sillonné le canton À l’occasion du 80e anniversaire de ce mode de transport à Genève, des centaines de passionnés et de curieux sont montés à bord d’un ancien modèle pour une course spéciale. Chloé Dethurens

Le bus a relié la place du Molard à l’aéroport, ce dimanche. MAGALI GIRARDIN

Une carrosserie orange, de profonds sièges aux nuances de rouge, des boutons-poussoirs gris métallique, une allure carrée. Ce Saurer de 1982, tous les Genevois (sauf les plus jeunes) l’ont en mémoire. À l’occasion du 80e anniversaire du trolleybus, ce modèle vintage est réapparu sur le réseau genevois pour une journée. Des centaines de curieux et de passionnés ont grimpé à bord dimanche, pour un convoi spécial entre la place du Molard et l’aéroport: le parcours historique du premier trolley à Genève, celui de la ligne 3.