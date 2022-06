Hockey sur glace – Un troisième sacre pour Colorado en Coupe Stanley En s’imposant 2-1 sur la glace du Tampa Bay Lightning, l’Avalanche a mis un terme à la finale de NHL. L’équipe basée à Denver remporte la série 4-2.

Andre Burakovsky (à g.) et Darcy Kuemper (à dr.) célèbrent leur sacre. AFP

L’Avalanche du Colorado a soulevé la Coupe Stanley pour la troisième fois de son histoire après son succès dimanche en finale de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) face au Tampa Bay Lightning (2-1), double tenant du titre. Colorado, déjà sacré en 1996 et 2001, a remporté la série 4-2.

La franchise floridienne a pourtant ouvert le score sur sa glace. grâce à un but de Steven Stamkos inscrit à la 4e minute de jeu. Mais l’Avalanche a inversé le score en deuxième période. Nathan MacKinnon a égalisé à la 22e, avant qu’Artturi Lehkonen n’inscrive ce qui allait être le game-winning goal à la 33e.

Alors qu’ils n’avaient plus qu’un match à remporter pour célébrer leur victoire, les joueurs de l’Avalanche avaient grillé une cartouche en s’inclinant vendredi devant leur public (3-2). Mais ils ont su parfaitement réagir à Tampa Bay pour s’éviter une ultime rencontre sous tension à Denver.

Le dénouement de cette finale, disputée au meilleur des sept manches, doit beaucoup à Nathan MacKinnon, auteur d’un but et d’une passe décisive. «C’est incroyable, a lâché le héros de la soirée. C’est difficile à expliquer. Les mots ne peuvent décrire ce que je ressens en ce moment.»

Cale Makat désigné MVP des play-off

C’est en revanche son coéquipier canadien Cale Makar qui a été désigné meilleur joueur des play-off en ayant inscrit 8 buts et délivré 21 passes décisives en 19 matches.

«C’est tellement génial de faire partie de ce groupe et et d’être récompensé, a déclaré le défenseur de 23 ans. Je suis tellement fier des garçons. J’ai grandi avec les images de la Coupe Stanley sur les murs de ma chambre. C’est surréaliste et incroyable.»

Avant cette saison, l’Avalanche n’avait plus dépassé le stade des demi-finales de Conférence depuis 2002. Il y a seulement cinq saisons, la franchise de Denver était la risée de la NHL après avoir fini la saison régulière 2016-17 avec un bilan calamiteux de 22 victoires et 60 défaites, l’un des pires de l’histoire.

Le point Afficher plus NHL. Play-off, finale de la Coupe Stanley. Le match de dimanche (acte VI). Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche 1-2 . Colorado remporte la finale sur le score de 4-2. La série se jouait au meilleur des sept matches. Les matches précédents: Colorado – Tampa Bay 4-3 ap. Colorado – Tampa Bay 7-0 . Tampa Bay – Colorado 6-2. Tampa Bay – Colorado 2-3 ap. Colorado – Tampa Bay 2-3.

AFP/Sport-Center

