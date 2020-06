Élections en France voisine – Un trio de candidats veut diriger Ferney à la mode suisse Une alliance contre nature gauche-droite propose un tournus de trois maires sur six ans. L’idée attise les rivalités au second tour des élections. Antoine Grosjean

Panneaux électoraux pour le second tour des élections municipales à Ferney-Voltaire, pour lesquelles trois listes se présentent. Photo LUCIEN FORTUNATI Lucien FORTUNATI

À Ferney-Voltaire, la campagne pour les élections municipales donne lieu à des passes d’armes virulentes. Dans la course à la Mairie de la ville frontalière, dont le second tour a lieu dimanche, les attaques fusent. Même la justice s’en mêle. Les rivalités sont encore attisées par une alliance contre nature entre un politique de gauche, un de droite tendance catholique conservatrice et un macroniste. Disant s’inspirer du modèle suisse, ceux-ci proposent d’élire trois maires au lieu d’un. Ils se succéderaient à ce poste durant la prochaine législature, une démarche inédite en France, mais qui suscite beaucoup de critiques.