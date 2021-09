Défense des droits de l’homme – Un tribunal fantôme va juger la Turquie à Genève Six juges indépendants vont siéger à Genève du 20 au 24 septembre pour juger la Turquie d’Erdogan, accusée d’avoir multiplié les atteintes aux droits de l’homme. Ce «Tribunal pour la Turquie» n’a pas d’autorité juridique mais revendique une autorité morale Olivier Bot

L’évolution autoritaire du régime et du président turc, Recep Tayyip Erdogan, a mené à de nombreuses atteintes aux droits de l’homme, documentés par le «Tribunal pour la Turquie». KEYSTONE

L’initiative est originale et trouvera sa conclusion à Genève, siège du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Une organisation non gouvernementale belge a réuni six juges indépendants pour former un tribunal fantôme, sans autorité juridique donc, pour leur soumettre les atteintes aux droits de l’homme commises, selon elle, par le gouvernement turc, ces dernières années. Ce tribunal, qui rendra ses conclusions à Genève du 20 au 24 septembre, sur la base d’enquêtes et de témoignages qui ont débouché sur six rapports, revendique une autorité morale puisqu’il est constitué de magistrats réputés et d’expérience. Depuis 2020, l’ONG «Tribunal pour la Turquie» a réuni des preuves de tortures, d’enlèvements, d’atteintes à la liberté de la presse et à l’indépendance des juges dont elle a publié les éléments dans six rapports sur ces différentes atteintes présumées aux droits de l’homme.