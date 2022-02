Importante acquisition à Cologny – Un trésor signé Rousseau entre chez Bodmer La Fondation Martin Bodmer a pu acheter la «Lettre à d’Alembert» de la plume du philosophe genevois. Benjamin Chaix

La première page du manuscrit. FONDATION MARTIN BODMER

Pour les philologues rousseauistes, c’est l’extase. Le directeur de la Fondation Martin Bodmer, le professeur Jacques Berchtold, l’a annoncé jeudi à Cologny en présence du conseiller d’État Thierry Apothéloz, en charge de la culture au niveau cantonal: le manuscrit authentique de la «Lettre à d’Alembert sur les spectacles» de Jean-Jacques Rousseau est devenu la propriété de la Fondation.

Ce morceau de patrimoine d’une grande valeur historique et littéraire a un prix que la présidente du Conseil de la Fondation ne souhaite pas révéler: «Nous avons des donateurs qui nous aident dans un tel cas, précise Laurence Gros. La subvention que la Fondation reçoit de l’État de Genève ne concerne que le fonctionnement de l’institution et en aucun cas les acquisitions.»

Un prix d’ami

Ce prix serait en quelque sorte un prix d’ami. Jacques Berchtold explique pourquoi: «Au lieu de soumettre ce trésor au feu des enchères et d’en tirer une fortune, son possesseur, que nous ne connaissons pas, a demandé à la maison Christie’s de servir d’intermédiaire entre lui et trois institutions suisses susceptibles d’acquérir le manuscrit: la Bibliothèque de Genève, la Bibliothèque de Neuchâtel et la Fondation Martin Bodmer. Cette dernière a pu l’acheter.»

Ce manuscrit se présente sous la forme d’un volume de 71 pages reliées depuis le XVIIIe siècle. C’est la version de sa «Lettre à d’Alembert» que Jean-Jacques Rousseau a envoyée à son imprimeur à Amsterdam en 1758. Ce volume a passé des héritiers de l’imprimeur Rey à différents propriétaires français jusqu’à un certain Bernard Malle au XXe siècle, chez lequel le professeur genevois Bernard Gagnebin a pu le copier afin d’établir l’édition du texte pour La Pléiade. Un travail à refaire, selon Jacques Berchtold, car le manuscrit contient des renseignements auxquels le professeur Gagnebin n’avait pas accordé l’importance qu’ils méritent.

Le directeur de la Fondation Martin Bodmer insiste sur le caractère genevois de cette acquisition, car la «Lettre à d’Alembert sur les spectacles» est une réponse de Rousseau à l’article «Genève» écrit dans L’Encyclopédie par d’Alembert. Déçu que cet article ne lui ait pas été confié, le philosophe est furieux qu’un Parisien fustige l’hypocrisie des Genevois qui interdisent le théâtre dans leurs murs et courent assister aux représentations données à l’extérieur. Rousseau dans sa «Lettre» affirme préférer à la tragédie et à la comédie la liesse populaire simple et pure sublimée par ses souvenirs d’enfance dans le quartier de Saint-Gervais.

