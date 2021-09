Le cépage «persan» à Genève – Un très vieux Savoyard se glisse dans nos vignes Quelques producteurs de la pointe du lac adoptent ce cépage montagnard vintage et oublié. Résultats singuliers. Présentation et éloge. Jérôme Estebe

Philippe Plan, de la Cave des Crêtets au milieu de ses vignes de persan, le cépage rude mais sexy qui revient en grâce. MAGALI GIRARDIN

C’est un rouge batailleur et joyeux, au fruité pétaradant. Boum! Il affiche certes une acidité farouche et des tannins castagneurs, mais surtout cette affriolante gourmandise, ce naturel réjouissant, qui appelle la deuxième gorgée. Et puis les suivantes. Cette bombe en bouteille vient du far west genevois. Et plus précisément de la Cave des Crêtets à Satigny. Elle a été vinifiée à partir d’un cépage rarissime; un cépage intempestif et oublié, qui pourtant fut naguère une écrasante star régionale; un cépage alpin aujourd’hui quasi endémique, qui pourrait entamer là un stupéfiant come-back. Ce miraculé, c’est le… persan.