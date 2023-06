Malveillance – Un trentenaire découvre son avis de décès dans le journal Un Jurassien de 36 ans a eu la mauvaise surprise de voir son nom et sa photo publiés dans les faire-part mortuaires de la presse locale. Benjamin Pillard

La fausse annonce parue vendredi, et le rectificatif du lendemain. DR

«Transmis en usant de tromperies, un avis mortuaire inopportun a été inséré dans notre édition d’hier: Monsieur Tardent est vivant, et nous lui souhaitons de le rester longtemps encore.» C’est un encart pour le moins inhabituel qui a été publié ce samedi dans «Le Quotidien Jurassien». Le journal a présenté ses excuses à ce père de famille (36 ans) et à ses proches à la suite de la publication d’un faire-part qui annonçait faussement sa mort à plus de 40’000 lecteurs.