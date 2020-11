Lutry (VD) – Un trentenaire à trottinette flashé à 57 km/h Le conducteur d’une trottinette électrique a été contrôlé à Lutry à 57 km/h sur un tronçon limité à 50. Il a été dénoncé pour l’utilisation d’un engin non conforme.

Les trottinettes électriques connaissent un fort essor en Suisse mais leurs conditions d’utilisation ne sont pas toujours respectées. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Un conducteur de trottinette électrique a été flashé à 57 km/h vendredi dernier sur la commune de Lutry (VD), a indiqué ce vendredi la police cantonale. La route de Lavaux où cet homme de 34 ans et domicilié dans la région circulait était limitée à 50 km/h.

Il a été interpellé jeudi au guidon de sa trottinette et dénoncé pour l’utilisation d’un engin non conforme, selon la police. Il a été rendu attentif qu’il ne pouvait plus rouler avec cette trottinette qui ne correspond pas aux prescriptions en vigueur (puissance de 1,6 kW au lieu des 0,5 kW autorisés), précise-t-elle.

Limitées à 20 km/h

La police vaudoise en profite pour rappeler que les trottinettes électriques sont assimilées à des cyclomoteurs légers et sont limitées à une vitesse de 20 km/h et à une puissance maximale de 0,5 kW. Elles doivent répondre aux prescriptions et leur utilisation sur les trottoirs est formellement interdite.

Ces engins peuvent être conduits seulement à partir de 14 ans. Entre 14 et 16 ans, il faut être titulaire d’un permis de conduire catégorie M ou G. Dès 16 ans, aucun permis n’est requis pour rouler avec une trottinette électrique sur la voie publique.

ATS/NXP