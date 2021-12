Transports publics genevois – Un tram des TPG a déraillé à Rive Un incident s’est produit ce jeudi matin sur la ligne 12. Les trams sont momentanément remplacés par des bus entre Rive et Moillesulaz. DKL

Lucien Fortunati Lucien Fortunati Lucien Fortunati 1 / 4

Un tram de la ligne 12 des TPG est sorti de ses rails ce jeudi matin à Rive. Selon 20 Minutes qui a révélé l'info, l’incident s’est produit lors d’une opération de remorquage. Peu avant, le véhicule avait été accroché avec une camionnette mal stationnée près de la place du Molard.

Conséquence de cet accident, les trams 12 et 17 ne circulent plus entre Rive et Moillesulaz. Ils ont été temporairement remplacés par des bus.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.