Les États-Unis ont approuvé mercredi un traitement aux anticorps de synthèse contre Ebola, développé par la société de biotechnologie Regeneron et qui a montré avoir réduit de façon significative le taux de mortalité des malades.

Il utilise la même technologie que celle employée pour développer un traitement expérimental contre le Covid-19, que le président américain Donald Trump a reçu après avoir été infecté. Le traitement contre Ebola a été approuvé par l’Agence américaine des médicaments (FDA), dont le chef Stephen Hahn a déclaré qu’il s’agissait d’une preuve de son engagement «à répondre aux menaces sanitaires -- à la fois dans le pays et à l’étranger».

Appelé Inmazeb, le traitement est administré par intraveineuse et contient un cocktail d’anticorps monoclonaux. Ces anticorps fabriqués en laboratoire, une fois injectés dans le corps d’un patient, fondent sur le virus pour le neutraliser, comme est censé le faire le système immunitaire.

33,8% de décès contre 51%

Les essais cliniques ont été réalisés sur 382 personnes, dont la moitié ont été traitées avec Inmazeb, et l’autre moitié ont reçu un autre médicament. Parmi celles ayant été traitées avec Inmazeb, 33,8% sont décédées après 28 jours, contre 51% des 153 patients de l’autre groupe. L’étude a été menée en République démocratique du Congo en 2018 et les résultats ont été publiés dans le «New England Journal of Medicine» en 2019.

Les effets secondaires les plus courants étaient la fièvre, des frissons, et un rythme cardiaque ou une respiration accélérée -- mais ce sont également des symptômes d’une infection au virus d’Ebola. La FDA a précisé que les patients recevant Inmazeb devaient éviter d’être vaccinés contre Ebola au même moment, car le traitement peut réduire l’efficacité du vaccin.

Les anticorps «monoclonaux» sont une catégorie de traitement assez nouvelle et sont plus communément utilisés pour traiter cancers ou maladies inflammatoires. Inmazeb comporte trois types d’anticorps très efficaces contre Ebola, découverts via l’infection de souris génétiquement modifiées.

AFP/NXP