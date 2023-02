Gare de Vernier-Meyrin – Un train marchandise déraille durant la nuit Des retards sont à signaler à la suite de cet accident survenu ce mercredi à 1 heure du matin. Fedele Mendicino

Image d’illustration d’un train de marchandise. TDG

Des trains voyageurs ont eu du retard ce mercredi à Genève. En cause: le déraillement d’un wagon marchandises durant un mouvement de manœuvre vers 1 heure du matin à la gare marchandises de Vernier-Meyrin, confirment les CFF. «Il n’y a pas de blessé et pas non plus de marchandises dangereuses», précise le porte-parole Frédéric Revaz.

Les voies dévolues au trafic voyageurs ne sont pas touchées, et le trafic s’écoule normalement pour l’instant, nous informait à 10 h le responsable de communication. «Il faut cependant s’attendre à des retards de quelques minutes dans les prochaines heures entre Genève et La Plaine, le temps de procéder aux travaux d’enraillement du wagon.»

