Face au risque de pénurie d’énergie, induit par la guerre en Ukraine et la crise du nucléaire français, il devient soudain urgent de maximiser la production électrique locale. Le solaire représente un fort potentiel, mais les données que nous publions aujourd’hui montrent que la Suisse a un train de retard dans ce domaine. C’est particulièrement vrai à Genève.

Voilà une énergie propre et inépuisable à l’échelle temporelle humaine. Il semble inconcevable que l’on n’ait pas davantage exploité jusque-là cette ressource qui tombe du ciel. La technologie photovoltaïque ne date pourtant pas d’hier, puisqu’on sait depuis 1839 comment transformer la lumière en électricité. Oui, 1839!

«Il semble inconcevable que l’on n’ait pas davantage exploité jusque-là cette ressource qui tombe du ciel.»

Certes, le prix des panneaux solaires a longtemps été rédhibitoire, et leur fabrication n’est pas non plus neutre sur le plan environnemental. Mais les coûts de production ont déjà beaucoup baissé et la technologie progresse constamment. Nous sommes toutefois sur la bonne voie. De nouvelles centrales solaires apparaissent régulièrement un peu partout, dont certaines d’envergure.

Alors, comment faire pour accélérer le mouvement? Faut-il davantage d’incitations financières? Réintroduire la rétribution à prix coûtant supprimée par la Confédération? Lever les obstacles administratifs et patrimoniaux? Former plus de main-d’œuvre dans ce secteur? Sans doute un peu de tout ça.

Il est peut-être illusoire d’espérer utiliser l’intégralité du potentiel solaire du pays. Mais on doit pouvoir faire beaucoup mieux que les quelques pour cent péniblement atteints jusque-là dans la plupart des communes suisses. Dommage qu’il faille une guerre et la menace du black-out pour comprendre ce qui devrait être une évidence depuis longtemps.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.