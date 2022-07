France voisine – Un trafic de drogue rapportant 7000 euros par jour a été démantelé À Annemasse, une opération de police a permis une importante saisie de 30’000 euros, de plusieurs kilos de cannabis et d’armes. Cinq individus ont été interpellés et seront poursuivis. Olivier Bot

Le quartier du Perrier-Livron, à Annemasse, a été déclaré «quartier de reconquête républicaine». TDG

Plus de 30’000 euros, onze kilos de résine de cannabis, 1,2 kg de cocaïne, un kilo d’herbe, un fusil d’assaut, un pistolet automatique et deux revolvers, telle est l’énorme saisie des forces de l’ordre françaises à Annemasse, le dernier lundi de juin dans le quartier du Perrier-Livron à Annemasse, en France voisine.

Dans un communiqué de presse, Bruno Badré, procureur de la République de Thonon-les-Bains, précisait: «L’unité des stupéfiants et de l’économie souterraine de la sûreté urbaine du commissariat d’Annemasse a mené un travail d’enquête important qui a permis de caractériser l’existence d’un trafic, particulièrement organisé et structuré autour d’un point de vente implanté dans le quartier du Perrier-Livron, générant un chiffre d’affaires quotidien estimé à 7000 euros.»

Une cinquantaine de policiers mobilisés

«Des patrouilles quotidiennes et de très nombreuses surveillances par la Brigade spécialisée de terrain, le Groupe de sécurité de proximité, l’Unité canine et la Brigade anticriminalité d’Annemasse avaient notamment permis de recueillir divers éléments relatifs au fonctionnement d’un point de deal», rapporte «Le Messager». Dans le cadre de cette enquête, lancée en décembre dernier par le Parquet, une opération mobilisant une cinquantaine de policiers a permis d’interpeller sept individus placés en garde à vue.

«À l’issue des gardes à vue, cinq individus mis en cause ont été déférés au Parquet en vue de leur présentation à un juge d’instruction, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le Parquet de Thonon-les-Bains, des chefs d’association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et infractions à la législation sur les armes de catégorie A et B. Mis en examen, quatre d’entre eux ont été placés en détention provisoire et le 5e est désormais placé sous contrôle judiciaire. Les investigations vont désormais se poursuivre sous l’autorité du juge d’instruction», écrit «Le Messager».





