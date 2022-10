Équateur – Deux touristes tués et douze blessés dans un choc entre autobus En Équateur, les accidents de la circulation sont fréquents puisque depuis le début de l’année, près de 1500 personnes ont perdu la vie.

Le véhicule le plus gravement endommagé est le bus transportant les touristes néerlandais: parmi eux, un est décédé et 19 sont à l’hôpital. AFP

Deux ressortissants néerlandais sont morts et une douzaine d’autres ont été blessés dimanche lors d’une collision entre deux autobus dans le sud-est de l’Equateur, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

«Dimanche soir, deux Néerlandais sont morts dans un tragique accident de bus à Tena en Equateur», a tweeté le ministère des Affaires étrangères néerlandais. «Les personnes décédées sont une femme âgée de 74 ans de Haarlem (ville située à l’ouest d’Amsterdam) et un homme âgé de 73 ans de Hilversum (au sud-est d’Amsterdam)», a précisé le ministère.

«Il y avait au total 21 Néerlandais dans le bus. Douze Néerlandais ont été blessés et transportés à l’hôpital. Ils voyageaient en groupe», toujours selon la même source. Un premier bilan des services de secours équatoriens faisait état d’une personne tuée. Deux blessés se trouvent dans un état critique, avait indiqué à la presse Fabian Chango, directeur de l’hôpital de la ville de Tena.

Principales causes de mortalité

Au total, vingt personnes, dont 19 ressortissants néerlandais âgés de 41 à 75 ans et un Equatorien de 55 ans, ont été transportés à l’hôpital, selon les services de secours équatoriens.

Selon Hugo Amores, un officier de police, l’accident s’est produit sur la route entre Tena (à environ 1120 km au sud-est de la capitale Quito) et Baeza, dans la province de Napo, et le véhicule le plus gravement atteint est le bus transportant les touristes néerlandais. Les accidents de la circulation sont l’une des principales causes de mortalité en Equateur.

En 2021, 2131 décès ont été enregistrés dans le pays, contre un record annuel de 2322 en 2014. Depuis le début de l’année, près de 1500 personnes sont mortes dans des accidents de la circulation, selon l’Agence nationale des transports (ANT). En juillet, un autocar s’est renversé dans la banlieue de Quito, faisant huit morts et 20 blessés.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.