Changement de chef – Un Top Chef reprend une des plus belles terrasses du Léman Le Floris, à Anières, sera dirigé par Jean-Edern Hurstel, passé par des belles adresses et par le concours gastronomique. David Moginier

Jean-Edern Hurstel pose sur la terrasse du Floris. DR

C’est une des plus belles terrasses qui domine le Léman, sur la rive sud du lac côté genevois. À Anières, Claude Legras a tenu une auberge aussi élégante que goûteuse pendant vingt-trois ans, le Floris. On le savait, le Meilleur ouvrier de France, deux étoiles Michelin et 17/20 au Gault&Millau, a définitivement quitté son piano le 23 décembre dernier.

Le repreneur n’est pas un inconnu de Claude Legras, puisqu’il a fait son apprentissage ici entre 1996 et 1998. Jean-Edern Hurstel a ensuite fait une belle tournée de grandes adresses, Lucas Carton, Arpège, Auberge de l’Ill ou Louis XV à Monaco. Il part ensuite dans des palaces à l’étranger avant de revenir ouvrir le Peninsula, à Paris, comme chef exécutif. Il participe à «Top Chef» version 2014 sans aller jusqu’à la finale.

Puis il reprend un restaurant aux Champs-Elysées, rebaptisé Edern, où il conjugue tapas gastronomiques et fêtes colorées. Hurstel va également collaborer avec la chaîne Mama Shelter de la famille Trigano pour son adresse luxembourgeoise où il proposera une cuisine un peu street food.

Un vaste projet

Parallèlement, le voici donc à Anières, au milieu de ce parc de 2000 m2. L’endroit a été rénové pour 1,5 million de francs grâce à l’appui de l’industriel Lionel Roques. Les deux associés veulent en faire un «lieu à vivre tout au long de la journée». La cuisine se veut fusion et décontractée, avec des plats gastronomiques à partager à table, en dégustant des vins suisses. L’espace permettra également de boire un café en télétravaillant, de siroter un cocktail face au lac.

Une Pinte boisée avec un bar à bière se veut un véritable bistrot local, avec des spécialités suisses, de la longeole à la fondue au fromage. Et, enfin, une Épicerie proposera aussi des produits de la région ou des préparations signées par le chef. L’ouverture est prévue le 30 avril… si les mesures sanitaires le permettent.

