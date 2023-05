Concours gastronomique – Un Top Chef à la valaisanne pour promouvoir les produits locaux Dès le 28 mai, des cuisiniers s’affronteront sur Canal9 tout en mettant «en avant les produits du terroir, les producteurs et les cuisiniers en formation».

Les six candidates et candidats de Futurs Chefs! ont dû travailler avec des produits du terroir valaisan certifiés AOP, IGP ou marque Valais. Service valaisan de l’agriculture

Le service de l’agriculture valaisan et la chaîne locale Canal9 lancent Futurs Chefs!, un concours gastronomique télévisé pour les apprentis cuisiniers. Le premier épisode de la première saison sera diffusé dès le 28 mai.

L’objectif de ce Top Chef à la sauce valaisanne est de «mettre en avant les produits du terroir, les producteurs et les cuisiniers en formation», indique mardi le service de l’agriculture dans un communiqué. Six candidats – trois apprentis et trois apprentis – en première ou deuxième année de formation, se sont surpassés en travaillant avec des produits locaux certifiés du Valais.

Durant les quatre premières épreuves à élimination directe les jeunes ont dû revisiter la raclette, élaborer un plat végétalien, inventer un plat à base de viande séchée et d’eau-de-vie ou encore revisiter le sii (dessert valaisan à base de pain de seigle, de vin rouge et de raisins). Pour la dernière épreuve, les finalistes ont pu laisser libre cours à leur créativité.

À chaque étape, le jury, présidé par le chef Gilles Varone et composé de professionnels et d’invités, a goûté, commenté et tranché parmi les plats proposés. Sans oublier de distiller de précieux conseils lors des passages en cuisine, précise l’État du Valais.

Tournage à Sion

Le tournage de cette première saison s’est déroulé à Sion dans le bâtiment de l’École professionnelle commerciale et artisanale dévolu à l’alimentation et au service. Le premier épisode sera diffusé le 28 mai à 20 h sur Canal9.

Le premier Futur chef ou la première Future cheffe sera révélé le dimanche 25 juin. Il ou elle sera récompensé d’un prix de 3000 francs offert par GastroValais. Le deuxième prix est de 1000 francs, selon le site internet de l’événement.

Ce concept «inédit» est réalisé en collaboration avec Canal9, le Service de la formation professionnelle (École professionnelle commerciale et artisanale) et GastroValais, relève le service de l’agriculture. Ce projet fait partie du programme de l’Agenda 2030 de développement durable.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.