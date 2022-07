Plainpalais – Un toit d’immeuble s’enflamme à la rue Gourgas Le feu a pris dans les combles en travaux et a nécessité un gros déploiement du SIS. Les habitants ont été évacués, mais il n’y a pas de blessés. Aurélie Toninato

24 sapeurs-pompiers professionnels et huit volontaires du SIS ont été engagés pour éteindre le feu. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Un important dispositif du Service d’incendie et de secours (SIS) a été déployé en début d’après-midi jeudi, à l’angle du 10, avenue du Mail et du 4, rue Gourgas. Vers midi, d’importantes fumées se dégagent du toit de l’immeuble du Mail, dont la toiture est en travaux. Un premier véhicule du SIS est engagé, rapidement suivi par d’autres. «Le feu avait pris dans la structure de la sous-pente, entre la couverture en cuivre et l’isolation, explique le lieutenant-colonel Frédéric Jaques, du SIS. Vu la bise et la configuration du bâtiment, nous avons rapidement demandé des renforts.»

Les pompiers ont attaqué les flammes à la lance, par l’extérieur et l’intérieur. «Pour cela, il a fallu découper une partie du toit. Les deux immeubles ont été évacués par sécurité – une douzaine de personnes présentes à ce moment-là –, car nous ne savions alors pas si nous réussirions à maîtriser le feu rapidement.» Il n’y a pas eu de blessés. Les habitants du logement situé sous les combles étaient en vacances, précise encore le lieutenant.

Rue fermée

Au total, 24 sapeurs-pompiers professionnels ont été engagés, avec huit volontaires du SIS, une dizaine de véhicules ont été mobilisés ainsi que des ambulances et les polices municipale et cantonale. La rue Gourgas a été fermée à la circulation.

L’incendie était sous contrôle en une vingtaine de minutes. «Nous déclarerons qu’il est maîtrisé lorsque nous aurons l’assurance qu’il ne reste pas de «points chauds» sous la toiture, susceptibles de faire redémarrer le feu», précise encore le lieutenant-colonel. À 14 h 30, les pompiers s’attelaient donc encore au travail de dégarnissage, soit la découpe de la couverture. «Le bras élévateur, qui arrive à l’instant, va nous permettre de dégager les débris.»

Les combles accusent des dégâts d’eau et 50 m² de toit ont brûlé – «le toit a été sauvé grâce à la proximité de la caserne!» Les locataires des appartements des étages inférieurs ont pu regagner leur logement.

La police scientifique s’est rendue sur les lieux pour déterminer la cause du sinistre.

