Le sacre de Louis Delétraz – Un titre pour oublier les 24 Heures du Mans Après avoir vécu le pire peu avant l’arrivée dans la Sarthe, le pilote genevois a connu le meilleur en remportant ensuite le Championnat d’Europe d’endurance. André Boschetti

Dans les Ardennes, Louis Delétraz a pu fêter le titre européen d’endurance. DR

On l’avait laissé bouche bée dans son stand, qui regardait les écrans sans croire ce qu’il y voyait. Après une performance de haut niveau, Louis Delétraz, son équipier polonais Robert Kubica et leur copain chinois Yifei Ye avaient atteint leur but avec cette victoire en catégorie LMP2 aux 24 Heures du Mans, agrémentée d’une sixième place au général, juste derrière les voitures de la catégorie reine.

L’aventure était belle, celle d’un jeune homme de 24 ans qui se transforme en professeur d’endurance pour une ancienne star de la F1, Robert Kubica. Et elle était belle cette victoire lorsque soudain, dans le dernier tour, l’Oreca 07 No 41, pilotée alors par Yifei Ye, s’était subitement arrêtée sur le bord de la piste. «Tout est digérable, mais ça fait encore mal aujourd’hui, avoue le Genevois. Les deux semaines qui ont suivi les 24 Heures, je n’arrivais pas à comprendre. Comment était-ce possible? Très vite, il a fallu se reprendre, et le titre que nous venons de remporter – vainqueurs du Championnat d’Europe d’endurance, les European Le Mans Series – nous a redonné le sourire.»