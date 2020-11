Présidentielle américaine – Un thriller politique au milieu des citrouilles en Pennsylvanie Joe Biden et Donald Trump passent leur fin de campagne à labourer cet État de 13 millions d’habitants qui devrait être déterminant pour la Maison Blanche cette année. Jean-Cosme Delaloye, Allentown (Pennsylvanie)

Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris, a fait campagne vendredi à Allentown, une ville de l’est de la Pennsylvanie qui pourrait jouer un rôle décisif pour la Maison-Blanche le 3 novembre. Jean-Cosme Delaloye

Les jours passent et se ressemblent à Allentown. La grisaille automnale et la pluie ne desserrent pas leur étreinte sur cette ville de l’est de la Pennsylvanie qui attise tant les convoitises de Joe Biden et de Donald Trump. En 2016, le président des États-Unis avait fait basculer cette région démocrate à 2 heures de voiture de New York, un succès qui avait contribué à sa courte victoire en Pennsylvanie et à son élection à la Maison-Blanche. Sentant la menace que pose Joe Biden, un natif de la région, Donald Trump y avait organisé le 26 octobre un meeting bondé dans le parking d’une entreprise de poids lourds.