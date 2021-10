Critique de théâtre – Un think tank des temps à venir prend place au Poche Rebekka Kricheldorf à la plume et Guillaume Béguin à la baguette font cruellement capoter une task force du futur proche dans «La Maison sur Monkey Island», à voir au petit théâtre de la Vieille-Ville. Katia Berger

Jeanne De Mont, Fred Jacot-Guillarmod, Angèle Colas et Aurélien Gschwind – incrusté au fond du frigo – inventent la viande de demain dans «La Maison sur Monkey Island». SAMUEL RUBIO

Un an qu’il piétinait d’impatience, le public du Poche. La création francophone de «La maison sur Monkey Island» l’a comblé, ce lundi soir, quand la dernière comédie de Rebekka Kricheldorf est enfin entrée au répertoire du théâtre, et que quatre membres de l’Ensemble de saison ont pu la porter sur la scène. De l’auteure allemande, ce public s’était épris dès 2015, quand l’avaient sonné tour à tour sa «Villa Dolorosa» et son «Extase et quotidien», déjà orchestrés à l’époque par le Romand Guillaume Béguin. À la première, on a à nouveau goûté l’ambiance familiale et décadente dont la dramaturge s’est fait l’experte, de même qu’on a renoué avec des thématiques chères au metteur en scène du «Baiser et la morsure» (2013) ou du «Théâtre sauvage» (2015).

La menace du progrès

Ce sont précisément quatre experts que réunit une intrigue en forme de thriller, à l’occasion d’un think tank des temps à venir. Le sociologue Hannes (Fred Jacot-Guillarmod), le marketer André (Aurélien Gschwind), la psychologue Kristina (Jeanne De Mont) et la neurobiologiste Ann (Angèle Colas) ont été convoqués sur une île paradisiaque du nom d’un jeu vidéo d’antan pour mettre au point l’imminente commercialisation de viandes fabriquées en laboratoire. Sortes de points cardinaux de la pensée dominante, tous débitent dans un jargon aussi pointu que rebattu le discours propre à leur fonction. Objectif commun: convertir le consommateur à la bidoche in vitro, moins chère, moins spéciste.

Délestés de leur uniforme à fleurettes, les experts sont désormais la proie de leurs névroses profondes. MAGALI DOUGADOS

Ces quatre leviers du pouvoir vont pourtant se révéler victimes d’une toute-puissance artificielle. La luxueuse maison qui les héberge est à l’écoute de leur moindre désir. Intelligente, elle remplit le frigo de leurs chips préférés et déverse des haut-parleurs les musiques de leurs rêves. Tant et si bien que les failles profondes se mettent à suppurer, et que les anciennes boulimies, les alcoolismes révolus, les addictions sexuelles enfouies ou les blessures narcissiques guéries se réveillent, faisant finalement capoter le projet de brainstorming. À moins que le réjouissant fiasco ne soit l’œuvre de ce singe qui s’affiche en négatif dans le décor d’Anna Popek, allusion lancinante aux natifs de l’île qui observent depuis la salle.

Entre nos ancêtres les primates et nos descendants les algorithmes, le spectacle tortille jusque dans sa forme. Costumes et musiques annoncent des modes à venir, tandis que d’archaïques onomatopées – bip bip, glou glou – accompagnent, ici, tel doigt pianotant sur un clavier, là, telle gorge avalant un smoothie frais mixé. Quant aux abysses philosophiques qui pavent le texte, ils semblent insinuer qu’à ce stade du développement humain, le passéisme soit devenu le plus radical des progressismes. Une idée que Béguin avait abordée en silence dans «Le Baiser et la morsure», et que Kricheldorf creuse, non sans un certain verbiage, dans «La Maison sur Monkey Island».

