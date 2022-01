Partenaires enregistrés – Un texte sur la naturalisation facilitée n’a plus lieu d’être Les homosexuels pouvant transformer leur «pacs» en mariage dès le 1er juillet 2022, une législation spéciale en leur faveur est inopportune, selon une commission des États.

Les partenaires enregistrés auront accès à la naturalisation facilitée tout comme les couples hétérosexuels. KEYSTONE

Tous les couples pourront bientôt se marier. Le projet sur la naturalisation facilitée des partenaires enregistrés n’a par conséquent plus lieu d’être, selon la commission des institutions politiques du Conseil des États.

Les homosexuels pourront transformer leur «pacs» en mariage dès le 1er juillet 2022. Les partenaires enregistrés auront ainsi accès à la naturalisation facilitée tout comme les couples hétérosexuels, précise la commission dans un communiqué publié mardi.

Naturalisation ordinaire fastidieuse

Pour une minorité, le besoin de légiférer subsiste. Il existe toujours une inégalité de traitement entre partenaires enregistrés et couples mariés, souligne-t-elle.

Actuellement, une étrangère mariée à un Suisse ou un étranger marié à une Suissesse peut bénéficier de la naturalisation facilitée après trois ans de vie matrimoniale et cinq ans de séjour. Elle n’est en revanche pas offerte aux couples liés par un partenariat enregistré.

Pour obtenir le passeport à croix blanche, l’étranger bénéficie des mêmes délais raccourcis. Mais il doit passer par une naturalisation ordinaire beaucoup plus fastidieuse, liée notamment à un examen et avec des chances de succès plus réduites.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.