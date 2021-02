Mesures Covid – Un test pour les clients des salons? «Impensable à Genève!» Les coiffeurs genevois rejettent fermement l’éventualité d’exiger un test négatif des clients. «Les mesures sont appliquées», disent-ils. Luca Di Stefano

Georges Cabrera

«Impensable!» La réponse de Claudine Schmid, présidente de l’antenne genevoise de la faîtière CoiffureSuisse, est nette et précise. Il n’est pas question d’exiger un test aux clients de salons de coiffure. «Les mesures sont déjà bien respectées. Et qui paierait?» questionne celle qui représente plus de cent salons de coiffure à Genève.

Que l’on aille dans les salons ou auprès de ceux qui les représentent, le discours est similaire. «Nous respectons scrupuleusement les mesures et c’est déjà difficile pour tout le monde: pour nous comme pour les clients et clientes», fait savoir Thibault Amaudruz, dit «Tibo». Dans son salon situé dans le quartier de Saint-Jean, le coiffeur ne rejette pas totalement l’idée d’exiger un test négatif des clients, mais il en appelle surtout à la responsabilité de chacun. «Exiger un test des clients n’est pas une idée si mauvaise, mais le port du masque, la désinfection, le respect des distances sont des mesures suffisantes. Si une personne a des symptômes, elle doit rester chez elle. C’est du bon sens.»

Près d’un an après l’arrivée du virus en Suisse, les salons de coiffure ont le sentiment d’avoir respecté les mesures avec discipline. «Il n’y a eu aucun cas de Covid déclaré dans un salon de coiffure, que ce soit en Suisse ou à Genève», poursuit Claudine Schmid. Aussi, les deux fermetures forcées des salons de coiffure ont fait naître un sentiment d’injustice, quand d’autres commerces pouvaient maintenir leurs activités.

À présent, les professionnels craignent par-dessus tout de devoir une nouvelle fois se mettre à l’arrêt. «Ce serait injuste, nous avons un protocole que nous respectons à la lettre. La situation est difficile en ce début d’année. C’est très calme. Avec le télétravail, les clients ressentent moins le besoin de soigner leur apparence», a remarqué «Tibo».

Claudine Schmid observe cette situation délicate parmi les membres de son association: «Après le premier confinement, les clients ont afflué. Maintenant, ce n’est plus le cas et beaucoup ne peuvent assumer leurs charges.»