Basketball – Un Tessinois toque à la porte de la NBA Inscrit à la draft NBA programmée la nuit prochaine, Anthony Polite (24 ans) est le premier Suisse à en arriver là depuis Clint Capela en 2014. Brice Cheneval

Anthony Polite est né et a grandi à Lugano, avant de partir aux États-Unis à 15 ans. Instagram Anthony Polite

La dernière fois qu’un Suisse a été lié à la draft NBA, c’était Selim Fofana. Le meneur genevois d’Union Neuchâtel s’était inscrit à l’édition 2020 de cet événement organisé chaque année en juin et qui constitue la principale porte d’entrée vers la prestigieuse ligue nord-américaine. Le principe: chaque franchise sélectionne, à tour de rôle et à deux reprises, un joueur éligible et porté candidat. Il y a deux ans, Fofana s’était finalement rétracté, probablement car il n’était pas dupe sur ses chances d’être retenu. Depuis, plus rien. Jusqu’à Anthony Polite.