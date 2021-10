Spectacle lyrique – Un ténor genevois enlumine Monteverdi au Victoria Hall Donné en version de concert, «Le retour d’Ulysse dans sa patrie» fait étape au bout du lac, dirigé par Emiliano Gonzalez Toro. Entretien avec une voix intrépide. Rocco Zacheo

Fondateur de l’ensemble I Gemelli, le ténor genevois d’origine chilienne Emiliano Gonzalez Toro chante et dirige la pièce de Monteverdi. MICHAL NOVAK

Il y a, dans la vie d’un musicien, des compositeurs qui marquent à jamais un destin artistique. Dans le cas d’Emiliano Gonzalez Toro, ténor genevois d’origine chilienne, pas besoin de chercher longtemps la figure qu’on lui associe depuis un certain temps: c’est Monteverdi. Avec les partitions du génie de Crémone, et plus précisément celles de l’«Orfeo», le chanteur a frappé son premier grand coup, en gravant en 2020 une version habitée très personnelle qui a fait grand bruit.

La résonance qu’a connue cette aventure discographique ferait presque oublier ce que ce passionné de répertoire baroque et de la Renaissance a accompli ailleurs, en révélant au grand public des compositeurs aujourd’hui quasi oubliés. On pourrait évoquer, par exemple, la récente anthologie consacrée au Toscan Francesco Rasi («Soleil noir», chez Naïve) ou encore ces «Vêpres de la Vierge» de Chiara Margarita Cozzolani, enregistrées pour la même maison et déployées sur scènes depuis quelques semaines.

Capitaine d’équipe

Aujourd’hui, une des voix les plus recherchées dans ce territoire musical revient à Monteverdi, avec «Le Retour d’Ulysse dans sa patrie», pièce imposante, avec ses dix-neuf rôles et ses trois heures de musique. Un défi relevé en version de concert au Victoria Hall. «C’est l’ouvrage que j’ai le plus chanté dans ma carrière, nous confie l’artiste au téléphone. La raison? Dans sa distribution on compte huit rôles pour ténor et je crois les avoir tous interprétés.»

Ici comme ailleurs, Emiliano Gonzalez Toro évolue avec une double casquette, en chanteur parmi la distribution et en chef de cet ensemble, I Gemelli, qu’il a fondé en 2018 avec la cantatrice Mathilde Etienne. Une formation qui s’est délestée de toute hiérarchie pyramidale. «Nous avons en effet une manière de travailler qui se distingue de celle d’autres formations. Sur scène, il n’y a pas de véritable direction; en voulant passer par une métaphore sportive, on pourrait dire que je suis le capitaine de l’équipe et que chaque membre se passe la balle. Ce qui a le pouvoir de générer une tension intéressante durant les concerts.»

«De Michel Corboz, j’ai appris à laisser jaillir toute l’humanité qui exhale d’un concert.» Emiliano Gonzalez Toro

À travers cette approche, c’est surtout la primauté des voix qui s’impose dans les interprétations, et cette option s’étend à l’ensemble des musiciens: «Notre aspiration a toujours été de faire chanter les instruments, de les lier au mieux à ce qui à l’époque de Monteverdi était le premier instrument, à savoir la voix, précisément.» L’intention, qui reflète des convictions longuement mûries, trouve ses origines dans ces pas que le chanteur à accompli très jeune au sein de la maîtrise du Conservatoire de Genève. À une époque où tout restait encore à faire, Gonzalez Toro a trouvé sa voie en croisant les pièces du compositeur lombard. «Je me souviens du jour où, pour la première fois nous avons travaillé en classe des extraits de ses œuvres. Immédiatement il y a eu une sorte de déclic en moi, une révélation et un sentiment de cohérence avec ce que je chantais.»

L’authenticité en question

Des figures majeures ont accompagné plus tard l’ascension du ténor. Le regretté Michel Corboz, par exemple, avec qui l’expérience a été intense. «J’ai appris grâce à lui à faire confiance à ceux qui m’entourent sur scène, à lâcher prise et à laisser jaillir toute l’humanité qui exhale d’un concert. Mais j’ai retenu aussi la nécessité de beaucoup demander durant les répétitions, de miser toujours sur une certaine exigence artistique.» D’autres chefs ont compté autant: Christophe Rousset, du temps où, au début des années 2000, il était présent à l’Opéra de Lausanne. Et puis Gabriel Garrido, figure majeure dans le répertoire ancien et baroque, «un pionnier à la fois simple et fantasque».

L’Ulysse de Monteverdi continue d’agiter les esprits des spécialistes, qui s’interrogent sur l’authenticité de certains passages de l’œuvre. Aucun manuscrit autographié n’étant parvenu jusqu’à nous, les doutes alimentent toujours les recherches des musicologues. Pour Emiliano Gonzalez Toro, pas d’hésitation: seul un génie de son envergure aurait pu écrire cette pièce. «Or il n’y a eu qu’un Monteverdi dans l’histoire.»

