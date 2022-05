Ville de Genève

Les sports urbains seront à l’honneur tout l’été à la pointe de la Jonction. La conseillère administrative Marie Barbey dévoile son projet de Mairie. Il se nomme «Asphalte». À partir du 2 juin et jusqu’au 9 octobre, un véritable temple pour les sports de rue verra le jour sous les anciennes halles TPG.

Il y a aura un terrain de football à cinq contre cinq (plus connu sous le nom de «Five» en France), deux autres pour jouer au basket à trois contre trois, ainsi que deux terrains de beach-volley. Le bitume de la Jonction sera également aménagé afin de pouvoir s’essayer au Parkour, cette nouvelle discipline qui a le vent en poupe consistant à franchir à pied et avec agilité des obstacles urbains ou naturels. Un mini-skatepark et un Pumptrack (parcours avec des bosses et virages relevés pour VTT) viendront compléter l’offre.