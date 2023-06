France voisine – Un téléfilm inspiré de l’affaire Flactif est tourné pour France 2 Ce lundi, en Haute-Savoie, débute le tournage d’une fiction basée sur le drame des époux Flactif et de leurs trois enfants, assassinés pendant leur sommeil par un voisin, il y a vingt ans. Fabrice Breithaupt

L’affaire Flactif va être portée à l’écran, sous la forme d’un téléfilm. Intitulé «La vie rêvée des autres», il est inspiré du drame de la famille massacrée par un voisin, il y a vingt ans, au Grand-Bornand, en Haute-Savoie, à une cinquantaine de kilomètres de Genève. Le tournage doit débuter ce lundi 12 juin et durer jusqu’au 10 juillet en Haute-Savoie, principalement dans la commune de Combloux, annonce «Le Parisien».

Produit par Vema Production (groupe Mediawan) pour la chaîne de télévision publique France 2, le téléfilm est réalisé par Didier Le Pêcheur. Parmi les acteurs figurent Arthur Dupont, Charlie Bruneau, Caroline Anglade et Jean-Claude Muaka. La date de diffusion sur les petits écrans n’est pas mentionnée par nos confrères. Nous n’avons réussi à joindre ni Mediawan ni France Télévisions.

Rappelons que l’affaire Flactif a déjà fait l’objet d’un film, «Possessions», sorti en 2011, réalisé par Éric Guirado, coécrit par lui aussi et par Isabelle Claris, et interprété, comme acteurs principaux, par Jérémie Renier, Julie Depardieu, Lucien Jean-Baptiste et Alexandra Lamy.

Le drame est encore dans toutes les mémoires dans la région, et au-delà. Le 11 avril 2003, la famille Flactif était assassinée dans son chalet du Chinailloin. Xavier Flactif et Graziella Ortolano, les parents, ainsi que leurs trois enfants, Grégory (7 ans), Laetitia (9 ans) et Sarah (10 ans), succombaient sous les coups de David Hotyat.

Au début de l’enquête, le chalet ayant été retrouvé vide par un parent des Flactif venu leur rendre visite, la gendarmerie penche pour l’hypothèse d’une fuite. Xavier Flactif, riche promoteur immobilier, rencontre des difficultés professionnelles et sa voiture est retrouvée garée dans un parking de l’aéroport international de Genève-Cointrin.

Mais l’attitude suspecte de leurs voisins, qui se montrent véhéments dans les interviews qu’ils accordent aux médias, éveille les soupçons des enquêteurs. Il s’agit de David Hotyat, mécanicien, et de sa compagne Alexandra Lefevre, ancienne employée de ménage chez les Flactif, qui sont tous deux locataires d’un chalet propriété de la famille disparue. La piste criminelle est prise au sérieux. À raison puisque l’ADN de David Hotyat est retrouvé sur les lieux du crime.

David Hotyat finit par tout avouer. Le trentenaire (au moment des faits), originaire du nord de la France et installé en Haute-Savoie depuis 2001, a massacré toute la famille. Avant d’emmener les corps dans la forêt de la commune voisine de Thônes pour les incinérer. Il explique son geste dément par la jalousie qu’il nourrit contre les Flactif.

David Hotyat dit avoir agi seul. Mais il a ensuite reçu de l’aide: de sa compagne Alexandra Lefevre et de Stéphane et d’Isabelle Haremza, un couple d’amis, qui l’ont aidé pour la préparation des meurtres et la dissimulation des preuves, ainsi que du frère de David Hotyat, Mickael, qui a fait disparaître une des armes du crime.

À l’issue du très médiatique procès tenu en juin 2006 aux Assises de la Haute-Savoie à Sévrier, près d’Annecy, David Hotyat est condamné à la perpétuité avec une peine de 22 ans de sûreté (il pourrait sortir de prison sous condition d’ici à septembre 2025). Sa conjointe Alexandra Lefevre est condamnée à une peine de 10 ans de réclusion. Stéphane et Isabelle Haremza écopent, respectivement, de 15 et 7 ans de réclusion. Et Mickael Hotyat d’un an de réclusion avec sursis.

