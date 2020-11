Attention, danger aux Vernets – Un Tchèque à la tête moins dure qu’il n’y paraît Ce vendredi (19 h 45), Ge/Servette accueillera Rapperswil. Englués dans une série négative, les Aigles devront surtout se méfier d’un homme: Roman Cervenka. Grégory Beaud

Roman Cervenka n’est probablement pas le joueur le plus expressif de la Ligue. KEYSTONE

Il paraît que Roman Cervenka est un petit rigolo. Qu’il n’est pas le dernier à faire une blague. Depuis son arrivée en Suisse, le joueur tchèque ne donne pas franchement l’impression de s’épanouir. Nombre de sourires décochés sur la glace: 0 en 162 matches (estimation haute). Nombre de points amassés avec Fribourg, Zurich et Rapperswil: 187 en 162 matches. «Détrompez-vous, rigole Christian Dubé, directeur sportif qui l’a fait débarquer en National League, à Fribourg. Je suis d’accord qu’il est spécial et introverti. Mais il est très sympa, voire drôle. Très pince-sans-rire. Mais je comprends qu’il dégage cette impression de toujours faire la gueule.»

Lors de la victoire de Rapperswil contre Genève, Roman Cervenka a inscrit le but de la victoire en prolongation. Pas de quoi le faire sourire pour autant… KEYSTONE

Un sentiment que partage Igor Jelovac, son coéquipier à Rapperswil depuis cet été. «Ce qui le rend si drôle, c’est que tu ne t’attends jamais à ce qu’il le soit, se marre-t-il. Au milieu de nulle part, il va sortir une vanne ou lâcher une connerie. Dans le vestiaire, il ne dit pas grand-chose, mais il participe tout de même à sa manière à la bonne ambiance.» Un constat que le Vaudois de Rapperswil n’imaginait peut-être pas faire avant de débarquer dans le vestiaire. «De l’extérieur, c’est vrai qu’il dégage une image antipathique. Mais ce n’est absolument pas le cas.»

Il rend le puck intelligent

C’est finalement lorsqu’il a le puck sur sa palette qu’il est le plus expressif. Le joueur de centre a cette capacité à rendre le bout de caoutchouc intelligent. À le faire vivre. Avec 15 points en 13 matches, le champion du monde 2010 est le deuxième meilleur compteur de la Ligue, juste derrière Linus Omark. Le plus impressionnant? Les 80% de ses points ont été inscrits à égalité numérique. Il est le meilleur de la Ligue à cette statistique. «Sa facilité à trouver des lignes de passes m’épate, remarque Igor Jelovac. Il est toujours capable de faire la différence grâce à sa vision du jeu. Et, si besoin, il peut aussi shooter et marquer.» Et comment. Avec sept buts, il fait partie des meilleurs de la Ligue.

L’un de ses deux buts victorieux est d’ailleurs tombé lors de la première confrontation face à Ge/Servette. À Rapperswil, il avait mis tout le monde d’accord en prolongation. Roman Cervenka était parvenu à se faufiler entre Erik Fehr et Daniel Winnik – rien que ça! – pour inscrire le 2-1 de près. «Par son jeu, Roman pousse tout le monde dans l’équipe à être plus créatif, remarque Igor Jelovac. Sur le banc, sa présence rassure tout le monde.» Et ce n’est pas un hasard si Rapperswil est désormais un «vrai» contradicteur et non plus le faire-valoir de ses débuts dans l’élite.

L’avant-match Afficher plus Revanche. Battus par Zurich, Ambri et Lugano, les Aigles doivent se ressaisir. À domicile, le GSHC devra également faire oublier son revers 2-1 ap concédé à Rapperswil. Blessures. Tanner Richard manque toujours à l’appel, tout comme Stéphane Patry. Timothy Kast pour réintégrer l’alignement. Décision dans la journée. Linus Omark. Avant la rencontre à Lugano, Omark n’avait été muet qu’à une seule occasion cette saison. C’était lors du troisième match de la saison contre Ambri. Sa réaction? Une rencontre à trois points (2 buts, 1 assist) juste après contre Langnau.

Au moment d’évoquer le sujet de Roman Cervenka avec Louis Matte, l’entraîneur assistant des Vernets soupire. «À chaque fois qu’il est sur la glace, il faut être encore plus attentif que d’habitude», précise-t-il. Pour autant, le Québécois, qui s’occupe des défenseurs, n’a pas de plan spécifique en place pour contrer le maître à jouer. «Lorsque nous jouons à domicile, c’est plus facile, détaille-t-il. Nous avons la possibilité de décider quelle paire défensive évoluera face à sa ligne. C’est un avantage important.»

Reste à ne pas «s’oublier» comme ce fut le cas lors de la prolongation du premier affrontement entre les deux équipes. «Il y a eu une permutation et notre défense l’a mal lue, précise Louis Matte. C’est exactement ce dont je parlais au niveau de l’attention dont on doit faire preuve face à un tel joueur.» Ce soir-là, Roman Cervenka en avait profité comme il sait si bien le faire. Les Genevois sont prévenus.