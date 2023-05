Mobilité à Genève – Un taxi anglais dernier cri sillonne la Cité de Calvin Chauffeur professionnel depuis 2004, Omar Latif ne tarit pas d’éloges sur son nouveau véhicule à propulsion électrique, qu’il est allé chercher à Leipzig. Présentation. Xavier Lafargue

Omar Latif n’est pas peu fier de sa nouvelle acquisition, un taxi de la marque LEVC, pour London Electric Vehicle Company. GEORGES CABRERA

Omar Latif a avalé près de mille kilomètres pour le ramener et depuis, il lui voue une admiration sans bornes. L’objet tant désiré? Un taxi anglais de la toute dernière génération. Plus précisément de la marque LEVC, pour London Electric Vehicle Company, à propulsion électrique donc, équipé d’un petit moteur d’appoint Volvo à essence. «Il est unique à Genève, et probablement en Suisse, assure-t-il. Je suis allé le chercher en Allemagne, à Leipzig. Ici, il n’y a pas de concessionnaire.»