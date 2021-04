Travaux étonnants – Un tapis roulant donne à la promenade du Seujet des allures de quai forain Cette structure d’une longueur inédite (600 m) doit permettre de convoyer la terre végétale jusqu’à la zone accessible pour les camions, en aval du pont Sous-Terre. Thierry Mertenat

Installation d’un tapis roulant pour l’évacuation des gravats sur le chantier du quai du Seujet. ENRICO GASTALDELLO

Le genre de chantier que l’on rêverait presque d’avoir sous ses fenêtres. D’abord pour le but poursuivi: installer des conduites visant à déployer dans le quartier de la Jonction un vaste réseau de chauffage à distance à partir de l’eau du lac. C’est l’opération Genilac, un projet pharaonique dans lequel les SIG investissent 800 millions de francs.

Chantier écologiquement recommandable et techniquement passionnant. Il a occupé pendant une bonne année le quai du Seujet, entre deux ponts routiers, la «Coulou» et celui, en aval du barrage, utilisé comme plongeoir collectif durant l’été. Soit, de l’un à l’autre, 600 mètres de creuse et de fouille au bord du Rhône, préparant la pose des conduites nécessaires.

Il a fallu, dans l’ordre chronologique, s’infliger le mois passé la vision de l’abattage linéaire des catalpas, plantés il y a quarante ans aux abords de la promenade. Ils vivotaient, leur rendu n’était pas exceptionnel, malgré le chant matinal des oiseaux. Plus personne ne les pleure.

Le tapis convoyeur en caoutchouc est composé de 16 tronçons modulaires mis bout à bout. ENRICO GASTALDELLO

Ce qui est apparu à leur place retient davantage la curiosité. Des kilomètres de tubulaires à même le sol, un rail interminable comme si on allait faire passer à cet endroit des wagonnets et des gondoles de fête foraine. Une vraie attraction, en effet, et des ouvriers à pied d’œuvre relevant la tête pour répondre aimablement aux questions des nombreux passants.

Un chantier au centre-ville a toujours son public. On oublie le manège, on garde l’image finale du tapis roulant. C’est cela, confirmé avec les mots précis du conducteur de travaux dirigeant une quinzaine d’ouvriers présents sur le site.

Le bout à bout des 16 éléments modulaires de taille identique forment un tapis convoyeur composé d’une bande en caoutchouc sur laquelle une trémie de réception déversera la terre végétale, près de 3000 m2 à retirer sur toute la longueur de la promenade par quatre minipelles.

Les monteurs s’activent avant de lancer les premiers tests de mise en service. ENRICO GASTALDELLO

Les limites de charge sur l’ouvrage, construit en encorbellement au-dessus du fleuve, interdisaient de venir avec du trop lourd. L’interférence étroite avec les piétons, les cyclistes, mais aussi le quai routier, empêchait par ailleurs toute rotation avec des camions.

Une zone de déblais a ainsi été créée sur le débarcadère en amont du pont Sous-Terre, cette esplanade nautique qui chaque été se transforme en lieu de rassemblement pour les «croisiéristes» au fil du Rhône. Il y aura des arbitrages à faire, car dès demain, et pour une vingtaine de semaines d’exploitation, le tapis roulant déversera sa terre au milieu de ce périmètre élargi, le seul accessible en camion justement.

Ce tapis roulant a sa régie et son alimentation électrique. Un tableau de commande et des boutons-poussoirs actionnant l’ensemble de l’installation. ENRICO GASTALDELLO

Hormis les rotations motorisées à venir, l’ensemble du dispositif mis en place est alimenté à l’électricité. Les nuisances sonores seront ainsi limitées, puisque, à l’inverse des forains sur la plaine de Plainpalais, ce chantier au bord du fleuve se pilote sans musique.

On notera enfin que les piétons sont particulièrement bien traités. Deux cheminements distincts ont été aménagés pour eux, sans compter deux passerelles permettant de passer par-dessus le tapis convoyeur. Une sorte de canal vénitien machiné. Il y aura du monde pour le voir en mouvement. La mise en oeuvre effective du tamis se fera très prochainement.

