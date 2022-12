Un surdoué à l’écran – Un talent genevois atteint la finale de «Prodiges», télécrochet de France 2 Inscrit au Conservatoire, le pianiste Lucas Chiche, 10 ans, jouera son dernier va-tout ce jeudi. Récit d’une ascension. Rocco Zacheo

Lucas Chiche sur le plateau de l’émission «Prodiges». PRODIGES/FRANCE 2

Il y a près d’une semaine, des centaines de milliers de téléspectateurs sont restés bouche bée devant leur écran. Et avec eux, les membres du jury de l’émission «Prodiges», composé de la soprano Julie Fuchs, de la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla et du violoncelliste Gautier Capuçon. Le Genevois Lucas Chiche, 10 ans, venait de survoler avec aisance et d’un jeu habité une transcription de la célèbre «Ouverture» de l’opéra «La Gazza ladra» de Rossini. Cette expédition musicale exécutée sans le moindre trac ni fausses notes lui a valu une longue ovation du public du télécrochet de France 2. Et les jurés? Ils ont été tout aussi conquis et ont envoyé en finale le très jeune interprète.