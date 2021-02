Violences sexuelles – «Un système fondé sur le consentement n’est pas la panacée» Pour l’avocat pénaliste vaudois Loïc Parein, placer le consentement comme critère principal du viol est une fausse bonne idée. Eclairage. Flavienne Wahli Di Matteo

Loïc Parein, avocat pénaliste vaudois. Dans sa robe, il défend aussi bien agresseurs que victimes. Il est d’accord pour moderniser la définition du viol pour y inclure toute forme de pénétration sur les deux sexes (et pas uniquement la pénétration vaginale sur une femme, ainsi que le viol est actuellement défini dans le Code pénal suisse). Mais il questionne l’idée de faire du consentement le critère central de l’infraction. VQH

Qu’est-ce qui vous déplaît dans l’argumentaire des partisans d’une réforme du droit pénal sexuel?

Ce discours dénoncerait une faille dans la loi existante : le violeur serait mieux protégé que la victime. Certains points doivent être modernisés, mais j'estime trompeur d’affirmer qu’un système fondé sur le consentement est la panacée. Il faut avoir conscience des limites de ce système pour se forger une opinion.

Selon vous, les juges sont déjà suffisamment outillés pour condamner les agressions sexuelles?

Pour retenir le viol, il faut qu'en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’auteur ait brisé la résistance que l'on pouvait attendre d'elle. On le voit, la nature des actes de contrainte est déjà très large. Et dire que « refuser ne suffit pas » est un raccourci trompeur puisque dire « non », c'est résister selon la loi. Cela dit, un certain degré de résistance est attendu. Et abandonner cette attente reviendrait à «essentialiser» la vulnérabilité, faisant par exemple d'un genre la marque d'une faiblesse innée. Or ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas dire non, tout comme ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on est indifférent au consentement.