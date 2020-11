De la Roumanie vers la Suisse – Un système bien rodé de trafic d’animaux Trois mois de détention provisoire pour l’homme, connu des services de police. La femme obtient sa libération provisoire. Fedele Mendicino

Le trafic démantelé concernait surtout des bichons maltais et des chatons. (image d’illustration) DR

Le Service des affaires vétérinaires annonçait au début du mois l’arrestation de deux trafiquants présumés de chiens et de chats à Genève. Selon le communiqué du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), les prévenus auraient écoulé illégalement au moins 24 chiots et cinq chatons en Suisse. Depuis ces interpellations, la «Tribune de Genève» a pris connaissance des premiers éléments de l’enquête. On apprend qu’un homme et une femme, en couple, se retrouvent prévenus notamment d’escroquerie, mais aussi de mauvais traitements sur les animaux.