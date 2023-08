Défi symbolique – Un Syrien va traverser le Léman à la nage pour les réfugiés Après avoir fui son pays en guerre à 15 ans, Alaa Maso est devenu nageur professionnel. Il s’apprête à couvrir les 12 km entre Lausanne et Évian. Soit la même distance que celle séparant la Turquie et Lesbos. Caroline Zuercher

Alaa Maso, 23 ans, est membre de l’équipe olympique des réfugiés. Il estime qu’il lui faudra entre trois heures et demie et quatre heures pour traverser le Léman. PATRICK WALLBAUER

À l’âge de 15 ans, Alaa Maso a rejoint la Grèce en bateau pneumatique. Huit ans plus tard, ce Syrien devenu nageur professionnel va parcourir ce lundi 12 kilomètres, ce qui correspond à la distance entre la Turquie et l’île de Lesbos. Mais cette fois, le jeune homme installé en Allemagne reliera Lausanne à Évian. Et il le fera à la nage, pour l’ONG Yoga and Sport with Refugees (YSR). Un défi qu’il relève par solidarité avec «toutes les personnes qui traversent la mer à la recherche d’une meilleure vie et pour fuir les dangers dans leur pays d’origine».