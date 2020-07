Travail – Un syndicat en quête de légitimité Avenir Syndical, né de la scission du Syndicat des services publics (SSP), peine à défendre les droits d’un salarié des HUG. Isabel Ares Oliveira

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Laurent Guiraud

Souvenez-vous, c’était en mai dernier, la «Tribune de Genève» apprenait la création d’un nouveau syndicat, dénommé Avenir Syndical et composé d’anciens membres du Syndicat des services publics (SSP). L’annonce de la scission avait surpris ce dernier et fâché plus récemment la direction centrale à Zurich, qui avait exigé l’exclusion de trois membres d’Avenir Syndical siégeant encore à l’époque dans les instances du SSP. La nouvelle entité s’est néanmoins formée tant bien que mal, en recrutant notamment directement au sein du SSP. Aujourd’hui, le syndicat fraîchement créé compterait une «centaine de membres» parmi ses rangs.