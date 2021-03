Conflit du travail – Un syndicat dénonce une nouvelle inégalité de traitement aux HUG Les agentes de nettoyage du secteur privé auraient une charge de travail plus importante. Un débrayage était organisé jeudi. Léa Frischknecht

Une vingtaine d’employés du service de propreté et d’hygiène manifestaient en soutien à leurs huit collègues de la division privée. DR

«Division privée: égalité» pouvait-on lire jeudi midi sur une banderole au parc des Chaumettes, en face des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Un débrayage, organisé par Avenir Syndical, pour dénoncer la situation des employées du service de propreté et hygiène (SPH) de la division privée de l’hôpital. L’équipe, composée de huit femmes, doit nettoyer et changer les lits lors des départs des patients alors qu’un service spécial, le Pool de lits, s’en occupe pour toutes les autres unités.

Une tâche supplémentaire qui passe mal, le cahier des charges pour les agentes SPH des 8e et 9e étages étant déjà important. «Ce ne sont pas des chambres qu’on lave mais des studios! Dans la division privée, il y a beaucoup de meubles et un balcon à nettoyer tous les jours en été. Et en plus, on doit faire les lits alors que personne ne les fait ailleurs!» s’indigne Souad, agente de nettoyage aux HUG.