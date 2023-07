États-Unis – Un suspect inculpé après la découverte de six corps dans une maison en feu Un homme a été inculpé d’homicide et de tentative d’homicide lundi après la découverte de six corps dans une maison en feu la veille dans le sud-est des États-Unis, ont annoncé les autorités.

Quatre victimes sur six n’ont pas encore été identifiées, a précisé le shérif (photo d’illustration). AFP

Prévenue par un appel d’urgence à propos d’une attaque au couteau à Green Pond, en Caroline du Sud, la police a découvert à son arrivée le domicile englouti par les flammes et, non loin de là, un survivant de 13 ans. L’adolescent, dont l’identité n’a pas été révélée, a mis les agents sur la piste d’un suspect avant d’être transporté à l’hôpital par hélicoptère.

Ce dernier, Ryan Manigo, 33 ans, a été arrêté et incarcéré dimanche, puis inculpé lundi après-midi de deux chefs d’homicide contre les deux victimes identifiées, sa fille de 11 ans et sa belle-sœur âgée de 50 ans, et d’un chef de tentative d’homicide contre l’adolescent survivant.

Absence de mobile

«Nous n’avons pour le moment pas de mobile», a déclaré Guerry Hill, le shérif du comté de Colleton où se trouve Green Pond, lors d’une conférence de presse lundi à propos de ces «horribles événements».

Les quatre autres victimes n’ont pas encore été identifiées, a précisé le shérif. Les autorités anticipent de nouveaux chefs d’inculpation, a indiqué le procureur du comté, Duffie Stone, selon qui le suspect risque la perpétuité.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.