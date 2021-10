Éditorial sur la COP26 - Un sursaut indispensable à Glasgow

Dans une semaine, les dirigeants du monde entier se réunissent à Glasgow à l’occasion de la COP26. On attend d’eux un véritable sursaut pour enrayer enfin la spirale du réchauffement climatique. Y parviendront-ils après l’échec criant de la conférence de Madrid en 2019, et alors que les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter malgré les engagements pris à Paris en 2015?

Abo Le sommet de la dernière chance «Les phénomènes climatiques extrêmes mettent les pays développés à genoux» Cela fait plus de trente ans que, rapport après rapport, le GIEC tire la sonnette d’alarme, sans que cela ait permis jusque-là d’inverser la tendance. Mais aujourd’hui, son patron nous prévient: la communauté internationale n’a plus le droit d’échouer. Faute de quoi on pourrait atteindre un point de non-retour, où non seulement le mercure continuera inexorablement de monter tout autour du globe, mais où il deviendra même difficile – voire impossible – de simplement s’adapter au réchauffement climatique.

Les incendies, vagues de chaleur et inondations qu’on a connus cet été aux quatre coins de la planète, y compris en Suisse, illustrent ce qui nous attend si nous n’agissons pas rapidement. De nos jours, aucun pays n’est à l’abri des extrêmes climatiques, comme l’ont montré les inondations meurtrières en Allemagne ou les incendies en Californie.

Mais il y a encore tellement de conflits d’intérêts entre les pays du Nord – qui, après avoir copieusement saccagé et pollué la planète pendant des décennies, jouent aux donneurs de leçons – et ceux du Sud, qui aspirent légitimement à pouvoir eux aussi développer leur économie. Résoudre ce genre d’équation prend du temps. Il en faut aussi pour lutter contre l’inertie des masses et modifier durablement les comportements. Le problème, c’est que du temps, il ne nous en reste plus beaucoup.

