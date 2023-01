Ville de Genève – Un surcoût de 12 millions de francs pour les pavillons scolaires Le Conseil municipal a accepté d’allouer une enveloppe complémentaire pour financer l’implantation de structures modulaires sur le site de l’école des Franchises. Théo Allegrezza

Des ouvriers posent l’un des modules sur le chantier d’installation des pavillons scolaires de l’école de Trembley, lundi 14 novembre 2022. KEYSTONE

La réalisation de 42 salles de classe et de deux réfectoires au sein de quatre écoles primaires coûtera 45 millions de francs à la Ville de Genève. En décembre 2020, dans la nuit du vote du budget, les élus avaient été saisis d’une demande urgente de crédit de 36 millions de francs (33 millions seront dépensés). Un an et demi plus tard, on apprenait que la procédure d’acquisition s’était éternisée et qu’un dépassement serait inévitable. La facture a été présentée mercredi soir au Conseil municipal. Elle se monte à 12 millions de francs.