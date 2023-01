Contrebande à la frontière française – Un Suisse pincé à la douane avec un trophée d’ours noir Dans le coffre d’un homme âgé de 61 ans, les gardes frontières de Boncourt (JU) ont trouvé lundi la peau de la tête d’un ours noir.

L’ours noir est une espèce américaine protégée par la Convention de Washington. AFP/Frederick FLORIN

Les douaniers ont découvert lundi au poste-frontière de Boncourt (JU), dans le coffre d’une voiture, un carton dans lequel était placée la peau de la tête d’un ours noir. Le trophée a été saisi. Une procédure administrative a été ouverte.

Le conducteur suisse, âgé de 61 ans, a expliqué avoir reçu le trophée en cadeau en France et ne pas connaître les dispositions d’importation en vigueur, a indiqué jeudi l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). L’ours noir est une espèce américaine protégée par la Convention de Washington.

180 pays engagés

Le cas a été annoncé à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), qui a entamé une procédure administrative. Pour protéger la population, l’environnement et l’économie, certains animaux et plantes ne peuvent pas être introduits en Suisse, ou alors uniquement avec une autorisation.

La Convention internationale sur la conservation des espèces CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), également connue sous le nom de «Convention de Washington» régit le commerce des espèces animales et végétales menacées d’extinction ainsi que des produits fabriqués à partir de ces espèces. Plus de 180 pays dans le monde se sont engagés à coopérer dans ce cadre-là.

