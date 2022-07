États-Unis – Un Suisse inculpé dans une affaire de blanchiment d’argent Ralph Steinmann a été inculpé aux États-Unis mardi, accusé d’avoir aidé des responsables à siphonner des fonds de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA.

Ralph Steinmann est toujours recherché par les autorités. (Image d’illustration) AFP

Un Suisse et un Argentin ont été inculpés mardi pour leur participation dans un stratagème de blanchiment d’1,2 milliard de dollars (1,18 milliard de francs) en provenance de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA, a annoncé le ministère américain de la Justice.

Ralph Steinmann, 48 ans, et Luis Fernando Vuteff, 51 ans, deux anciens d’une société de gestion d’actifs suisse, sont accusés d’avoir aidé des responsables vénézuéliens à siphonner des fonds de PDVSA entre 2014 et 2018, précise un communiqué du ministère.

20 ans de prison

«Steinmann, Vuteff et d’autres auraient discuté et se seraient mis d’accord pour créer un mécanisme financier sophistiqué et entretenir les contacts requis pour blanchir plus de 200 millions de dollars liés à cette combine et ouvrir des comptes au nom d’au moins deux responsables vénézuéliens afin qu’ils reçoivent leurs pots-de-vin», ajoute la même source.

S’ils sont déclarés coupables les deux accusés risquent jusqu’à 20 ans de prison. Luis Fernando Vuteff, un citoyen argentin, a été arrêté et est en attende d’extradition en Suisse, tandis que Ralph Steinmann, de nationalité suisse, est toujours recherché par les autorités.

