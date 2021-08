Dispute mortelle à Saint-Gall – Un Suisse de 59 ans perd la vie lors d’une altercation Un quinquagénaire est décédé lors d’une dispute dans nuit de vendredi à samedi à Buchs (SG). Il a chuté dans des circonstances qui restent à élucider.

Après l'échauffourée mortelle, la police st-galloise a arrêté un homme de 26 ans. (Photo prétexte) KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Un Suisse de 59 ans est mort lors d’une dispute survenue dans la nuit de vendredi à samedi à Buchs (SG). Un différend a éclaté avec un ressortissant macédonien de 26 ans et l’aîné a chuté dans des circonstances que l’enquête devra clarifier.

Les raisons à l’origine du conflit, qui a éclaté peu avant 01h30, ne sont pas connues, a indiqué samedi la police cantonale st-galloise. Le plus jeune des protagonistes a quitté les lieux et a été interpellé un peu plus tard dans la nuit par la police. L’enquête ouverte par le procureur devra établir sa responsabilité ainsi que l’intervention éventuelle de tiers.

Quant à la victime, domiciliée dans la région, elle est décédée sur les lieux, les tentatives de réanimation menées d’abord par la police puis par les services d’urgence n’ayant pas abouti.

ATS

