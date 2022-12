DR

Posieux (FR), 4 décembre

J’ai lu avec un grand intérêt le courrier de Michel Barde sur Albert Gallatin paru dans la «Tribune» des 3-4 décembre. À deux ans de la commémoration des 150 ans de la Convention du mètre, il me semble opportun de rappeler le rôle de Gallatin dans le choix du mètre comme unité internationale. Après l’Acte de médiation de 1803, la cartographie suisse fut confiée aux ingénieurs géographes français. Genève, qui était intégrée à la France, ne fut pas touchée par la question.

En revanche, Ferdinand Rudolph Hassler, un ancien magistrat argovien de la République helvétique, vit ses perspectives de réaliser une carte de la Suisse réduites à néant. Il émigra donc aux USA où Albert Gallatin, alors secrétaire du Trésor des États-Unis, mettait au concours le poste de directeur du levé cartographique de la côte est. Hassler qui avait emporté avec lui une copie du Mètre des Archives, the Committee Meter, obtint, avec l’aval de la Société philosophique américaine, le poste de Superintendant of the United States Survey of the Coast, qui deviendrait la première agence scientifique civile du gouvernement fédéral.

À l’époque, les géodésiens intégraient, dans un réseau de triangles, des points de repère dont les positions relatives étaient déterminées par les angles des triangles dont ils constituaient les sommets, d’une part, et d’autre part, par des observations astronomiques. Enfin, les dimensions du réseau de triangles étaient déterminées par la mesure de la base de certains des triangles sur le terrain au moyen de règles métalliques. Pour la mesure des bases du levé cartographique de la côte américaine, Hassler conçut une règle dotée de microscopes qu’il calibra sur le mètre. […]

Alexandre Dupont-Willemin

