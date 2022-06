Cyclisme – Un Sud-Africain gagne, Reichenbach a tenté Le vétéran Daryl Impey (Israel-Premier Tech) a remporté au sprint la 4e étape du Tour de Suisse, entre Granges (SO) et Brunnen (SZ). Le Gallois Stephen Williams (Bahrain Victorious) a conservé au forceps le maillot jaune de leader. Robin Carrel

Impey, au centre, a été le plus prompt. keystone-sda.ch

L’Afrique est décidément à l’honneur, cette saison. Après les exploits de l’Erythréen Biniam Girmay ces dernières semaines, c’est au tour du Sud-Africain Impey (38 ans) de briller, lui qui a levé les bras pour la première fois de sa carrière sur la boucle helvétique mercredi. Il a battu en force et de quelques centimètres l'Australien Michael Matthews et le Danois Soren Kragh Andersen. Stefan Küng a terminé tranquillement 10e.

Le leader du classement général est resté inchangé, malgré la difficile dernière bosse dans les 20 derniers kilomètres. C’est toujours le Britannique Williams qui mène le bal, avant les journées difficiles qui se profilent. Le coureur de la Bahrain avait été lâché dans la montée vers Sattel, mais il a réussi à revenir dans la descente au prix d’un gros effort.

Une fois n’est pas coutume - et c’est même la première fois que c’est arrivé depuis le début de la boucle nationale -, aucun Suisse n’a réussi à se glisser à l’avant en début de parcours. Les chances de succès étaient quasi inexistantes, mais Holmes, Hoelgaard et Janssens ont quand même tenté le coup. Un coup dans l’eau, car leur avance a plafonné à 2 minutes et demi, avant d’être progressivement réduite à néant.

Les fuyards ne doivent toutefois rien regretter: la journée autour du Lac des Quatre Cantons méritait le coup d'œil. Ensuite, Hirschi a bien tenté sa chance à 16 km de l’arrivée dans l’ultime raidard, Reichenbach aussi une borne plus loin, mais ça n’a pas fonctionné. Le Bernois n’a pu prendre que quelques mètres d’avance dans l’ultime montée, tandis que le Valaisan a fait illusion quelques kilomètres de plus, à plus de 80 km/h dans la descente en direction de Schwytz.

Après les baroudeurs et les sprinters qui passent bien les bosses, ce seront les punchers qui seront à l’honneur jeudi. Entre Ambri et Novazzano, sur 190 km, le peloton montera le Monte Ceneri en début d’étape, avant de grimper à trois reprises vers Pedrinate (2,4 km à 8,2%), sur les traces du Mondial 2009, qui avaient eu lieu à Mendrisio. Les plus costauds s’expliqueront entre eux lors des deux derniers kilomètres en montée, sur la Via Marcetto, à quelques mètres de la frontière italienne.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

