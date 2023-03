Play-off – National League – Un succès marathon en guise d’acte fondateur pour Ge/Servette Les Aigles virent en tête (2-1) après trois matches dans leur quart de finale contre Lugano. Cette deuxième victoire (3-2 ap) a été acquise au bout de l’effort. Ruben Steiger Genève

La joie était intense pour les joueurs du GSHC à l’issue du succès marathon contre Lugano. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Il est minuit passé de 32 minutes, dimanche matin, lorsque Marc-Antoine Pouliot libère le public des Vernets (3-2 ap). En jeu de puissance, le centre du 4e bloc a subtilement dévié un envoi de Tanner Richard mettant fin à cette partie irrationnelle, la deuxième plus longue de l’histoire du hockey suisse, après 114 minutes et six secondes de jeu.