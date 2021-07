L’appel de la nature 5/6 – Un stage pour renouer avec la vie sauvage Le Genevois Robert Klein organise des week-ends de survie «douce» en quasi-autonomie. Aurélie Toninato

La préparation de la salade et de la soupe se fait sous la pluie, les bancs servent de planches à découper XXL. MAGALI GIRARDIN

S’immerger dans la nature et vivre grâce à ce qu’on y trouve: les stages de survie en autonomie se multiplient, attirant un public en quête de dépassement de soi et d’insolite, comme de reconnexion à la nature et aux savoirs ancestraux. Le Genevois Robert Klein, accompagnateur en montagne et formé à la reconnaissance des plantes sauvages, propose, lui, de la survie «douce» durant deux jours. «Mon but est de (re)connecter l’être humain à la nature. Transmettre ce que je sais d’elle parce qu’en la connaissant mieux, les gens vont plus l’apprécier et la respecter.»