Parc des Bastions – Un spectacle son et lumière sur l’art des mathématiques Pendant trois semaines, le spectacle «Maths et brillant» qui présentera les mathématiques en musique occupera le Parc des Bastions.

L’entrée principale du Parc des Bastions. IRINA POPA 1 / 1

Les mathématiques vont animer le plus vieux bâtiment de l’Université de Genève. Pendant trois semaines, le spectacle son et lumière «Maths et brillant» promet chaque soir au Parc des Bastions de partager cette science en musique.

Trois séances auront lieu à 18h00, 19h00 et 20h30, précisent les organisateurs. Mandaté par la Fondation Wright, le spectacle est prévu du 31 octobre au 21 novembre.

Il est mené notamment en collaboration avec l’Université et la Ville de Genève. L’entrée est gratuite, conformément au dispositif lié à la pandémie.

ATS

