Théâtre Saint-Gervais – «Un Spectacle» examine le lieu où il se donne Le duo K7 Productions enrichit son cycle de visites guidées d’une conférence à suivre depuis les gradins. Katia Berger

Dominique Gilliot guide à la fois visiteurs et spectateurs au sein de l’architecture théâtrale. MATTHIEU GAFSOU

La dernière fois qu’on a croisé les pas du trio Igor Cardellini/Tomas Gonzalez/Dominique Gilliot, c’était au centre commercial de Meyrin, début septembre dernier. La Bâtie l’avait invité à y présenter «L’Âge d’or», une visite guidée au cœur d’un temple de la consommation, architecturalement conçu pour inciter à l’achat. On retrouve les ex-universitaires franco-romands jusqu’à samedi au Théâtre Saint-Gervais, porteurs d’un projet semblable, mais orienté cette fois sur la consommation culturelle.

Sobrement intitulée «Un Spectacle», la performance s’attache ici au lieu même qu’elle occupe un peu plus d’une heure durant. Après une salle parisienne et le Théâtre Vidy-Lausanne, la voici qui vient étudier l’histoire et l’agencement spécifiques du bâtiment érigé en tant que Maison des Jeunes en 1963, sur notre plus ouvrière Rive droite. Partant d’éléments très concrets, la conférence élargit peu à peu sa focale pour s’interroger sur la place de l’art au sein de la société humaine, puis sur celle de l’humain sur la planète Terre, enfin sur notre positionnement dans l’univers infini.

Perspective, configuration, matériaux et éclairage, rien n’est laissé au hasard dans l’architecture d’«Un Spectacle». MATTHIEU GAFSOU

À la différence du tour effectué dans l’enceinte d’un mall, le spectateur reste ici passivement assis dans le fauteuil assigné à accueillir son fessier. Derrière une gigantesque toile figurant un théâtre à l’ancienne, il entend la voix d’un cicérone expliquant à quelques touristes comment l’espace fonctionne, avec son grill, ses spots, sa régie, ses coulisses à l’allemande, son fameux quatrième mur immatériel. Et comment cet espace a modélisé au fil du temps un rapport au monde anthropocentré, favorisant l’homme sur la femme, le prince sur son sujet puis le puissant sur le subalterne.

Le groupe de visiteurs suit la leçon en toute docilité. Entre coercition et bienveillance, Dominique Gilliot attend de lui qu’il participe, mais pas trop. S’installe entre la petite troupe et le public une solidarité décalée que le dispositif, étrangement, n’exploite pas plus que cela. Une petite fumisterie regrettable, car ce dédoublement du statut de spectateur ouvrirait une voie royale à la passionnante réflexion amorcée: «Qu’est-ce qu’on fait là, tous ensemble?»

