Gymnastique acrobatique – Un spectacle de toute beauté aux Vernets Les Mondiaux de cette discipline très spectaculaire se sont terminés ce dimanche à Genève en apothéose avec la domination des Russes et des Portugais. Christian Maillard Genève

Les championnats du monde de gymnastique acro se sont terminés en apothéose devant un petit millier de spectateurs. Pierre Maillard

Entre portés, lancés, dextérité et virtuosité, quel magnifique spectacle ce dimanche aux Vernets. Les championnats du monde de gymnastique acrobatique se sont terminés en apothéose devant un petit millier de spectateurs.

Dans un sport qui allie grâce, agilité, chorégraphie et force physique, les athlètes en paillettes ont brillé de mille feux devant un public comblé. Ambassadeur de ces Mondiaux, l’ancien champion olympique du cheval d'arçons d’Atlanta Donghua Li a apprécié le show à sa juste valeur.

Une semaine après des compétitions réservées aux jeunes espoirs de la discipline, 200 gymnastes représentant 21 pays ont réalisé, pour certains, une performance époustouflante.

C'était notamment le cas des meilleurs athlètes réunis ce week-end en finale. Les figures présentées s'apparentaient aux mains à mains du cirque du Soleil où nombre de ces acrobates poursuivent d'ailleurs leur carrière.

Mission accomplie

Que ce soit samedi ou ce dimanche, la compétition a été dominée par les nations de l'est et le Portugal. Si les Lusitaniennes ont dominé l’épreuve en duo féminin et terminé deuxième avec un trio, la Russie, que ce soit à trois ou à quatre, au niveau féminin ou masculin, ont raflé les autres titres.

«Ma seule petite déception, c’est peut-être l'absence d’une plus forte affluence dans les tribunes et une communion plus importante avec les athlètes qui se nourrissent de cette émotion, mais pour le reste, il n’y a eu aucun couac. Toutes les délégations étaient satisfaites de leur semaine à Genève.»

Mission accomplie finalement pour le comité d'organisation et son dynamique président César Salvadori, qui s'est plié en quatre et même plus (quelle souplesse) pour mettre sur pied, malgré la pandémie, une magnifique manifestation. Sans accroc.

