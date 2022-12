Concert de l'orchestre de chambre de Genève à l’aéroport, dans le cadre du festival Antigel en 2012. OLIVIER VOGELSANG





Laconnex, 3 décembre

Nous apprenions dans l’édition du 28 novembre que l’Orchestre de Chambre de Genève venait de nommer un nouveau directeur artistique pour une entrée en fonction en septembre 2023. C’est courageux, car, comme il en a été fait mention dans ces pages les semaines passées, l’orchestre se bat actuellement pour sa survie. Celle-ci n’est pas assurée et sera décidée lors du vote du budget 2023 de la Ville de Genève.

On peut se demander pourquoi Genève, qui se dit «ville de culture», possède, au sein de son éventail culturel, l’orchestre le moins soutenu de Suisse. Être ville de culture, c’est bénéficier d’un écosystème culturel foisonnant et diversifié, dans les différentes formes d’art. En musique, cet écosystème comprend notamment un orchestre de chambre. C’est le cas de Bâle, de Zurich, de Lausanne, sans oublier de nombreuses villes européennes qui disposent parallèlement d’un orchestre symphonique ou philharmonique.

Comment expliquer, dès lors, que l’OCG soit subventionné 30% en dessous de la moyenne du domaine? Cela serait justifiable si l’on voulait signifier à l’institution qu’elle est moribonde ou peu qualitative. Or le contraire est vrai: le public est présent et enthousiaste, l’orchestre est force de proposition artistique et s’engage pour de nombreuses causes, du social à l’humanitaire, tout en rassemblant les acteurs du domaine comme c’était le cas lors de son récent 30e anniversaire.

D’ailleurs, le ministre genevois de la Culture n’a-t-il pas lui-même affirmé, dans le programme des manifestations: «L’Orchestre de Chambre de Genève se trouve sur une belle ligne de crête, avec, d’un côté, une vue réjouissante sur tout ce qu’il a déjà vécu et partagé et, de l’autre, un horizon dégagé sur de nouveaux projets et aventures.»

Il y a donc un décalage marqué et, osons le mot, une injustice à constater qu’une institution historique, en pleine vigueur artistique, doit envisager de cesser ses activités parce que les collectivités publiques lui refusent le soutien qu’elles accordent à d’autres. Et l’empêchent, dans la foulée, de rémunérer correctement ses musiciens – tous professionnels et d’un haut niveau qualitatif – pour leur permettre de vivre de leur activité.

Le vote du 10 décembre nous dira si le Conseil municipal est sensible à cette réalité, et désire la corriger. Pour le bien de l’orchestre, mais autant celui du public et de la Genève culturelle, il faut espérer que ce soit le cas.

Dominique Ducret

