Salaires impayés – Un sous-traitant du bâtiment ne payait pas ses employés Le SIT accuse une petite entreprise genevoise de ne pas avoir payé ses employés pendant plusieurs mois. Plus globalement, l’organisation dénonce un système de sous-traitance «sauvage». Emilien Ghidoni

Le SIT réclame davantage de protection pour les ouvriers employés par des sous-traitants. EMILIEN GHIDONI

Des dizaines de milliers de francs. Ce serait le montant des salaires impayés par l’entreprise genevoise Mayé Peinture SA à ses ouvriers déployés sur deux chantiers à Vandœuvres et à La Tzoumaz, en Valais. Durant deux mois, les travailleurs auraient aussi pris en charge leurs frais de déplacement et de logement: «En Valais, on dormait à deux dans une toute petite chambre, raconte Eric*, peintre en bâtiment. On a cru aux promesses du patron, on pensait qu’on serait payés.»

«Je veux juste nourrir mes enfants»

Ces méthodes seraient courantes chez cet employeur: «Nous étions déjà entrés en conflit avec lui en 2020, pour des faits similaires, se souvient Thierry Horner, secrétaire syndical pour le SIT. Voilà qu’il recommence!» Le syndicat a adressé un courrier à l’entreprise le 28 septembre dernier, sans recevoir de réponse.